Vanavond op tv: Waarde van de Aarde en Leven voor de Dood

Voor elkaar gemaakt (2017)

Assembly Required

Tim Allen en Richard Karn kennen we als Tim en Al uit Home Improvement. In deze comedyserie presenteerden zij een eigen klusprogramma. Dat doen de twee mannen nu in het echt! Het klussen laten ze dit keer over aan de experts. In deze aflevering maken de creatievelingen een bladblazer die in ieder seizoen gebruikt kan worden.