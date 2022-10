Vanavond op tv: Waku Waku en Een Jaar Van Je Leven

Na een lange werkdag lekker op de bank ploffen? Hier lees je dagelijks wat er te zien is op tv. Dit zijn de kijktips voor maandag 17 oktober. Bekijk het complete programma via onze tv-gids.

Jamie‘s One-Pan Wonders - eerste aflevering

24Kitchen - 18.00

Koken hoeft niet moeilijk te zijn en met de tips van Jamie Oliver kan iedereen een chef-kok zijn. Hij vertelde ons al eerder hoe we in een half uur of zelfs een kwartier een lekkere maaltijd op tafel kunnen zetten. En ieder jaar rond de kerstdagen helpt Jamie ons uit de brand met de lekkerste, maar ook makkelijkste recepten. Met zijn nieuwe kookprogramma laat de Britse kok zien dat koken nóg makkelijker kan. Voor een lekker en gezond gerecht is namelijk maar één pan of schaal nodig. Dat is niet alleen handig, maar scheelt ook nog eens bij het afwassen.

Een Jaar Van Je Leven

SBS6 - 18.20

Op 4 september lieten veertig mensen zich vrijwillig opsluiten in een loods om 1 miljoen euro te kunnen winnen. Afgesloten van vrienden en familie worden zij een jaar lang gevolgd door de camera’s en de speler die de eindstreep haalt, krijgt de hoofdprijs. Het programma is nu een dikke maand op weg en lijkt nog niet de megahit te zijn waar producent John de Mol op hoopte, maar het programma heeft nog elf maanden om zich te bewijzen.

Volledig scherm De set van SBS programma 'Een jaar van je leven'. © Wessel de Groot

Waku Waku - eerste aflevering

NPO 3 - 18.21

Wie nu iets wil leren over het dierenrijk, kijkt een documentaire van David Attenborough, maar wie opgroeide in de jaren negentig keek naar Waku Waku om kennis op te doen over flora en fauna. De kennisquiz werd in 2000 voor het laatst uitgezonden, maar keert nu terug met Sosha Duysker. De presentatrice test hoeveel bekende Nederlanders weten over dier en natuur. Goede antwoorden worden zoals altijd beloond met de bekende Waku Waku-aapjes. Lees hier meer over het programma.

Volledig scherm Presentatrice Sosha Duyske in Waku Waku. © KRO-NRCV

2Doc: Overgave

NPO 2 - 20.25

Marijn Frank kennen we van de Keuringsdienst van Waarde en in deze persoonlijke documentaire verdiept zij zich in het verliezen van een dierbare. Het overlijden van haar hartsvriendin Annemarie hakte er flink in bij Marijn en ze was eventjes de draad kwijt. Maar Annemarie had haar hardloopkleding aan Marijn nagelaten en om haar beste vriendin te herdenken, besluit de presentatrice te gaan trainen voor de marathon van Berlijn.

Adieu God?

NPO 2 - 23.04

Nederland leerde Chazia Mourali kennen als de strenge presentatrice van De Zwakste Schakel. In het dagelijkse leven is zij een stuk milder en worstelde ze een lange tijd met haar geloof. Chazia voelde zich altijd katholiek, maar vond het te ver gaan om echt onderdeel te worden van de kerk. Dat veranderde toen haar moeder overleed en zij op zoek ging naar zingeving. Die vond zij bij de katholieke kerk en daar praat zij over met Tijs van den Brink.