Vanavond op tv: Wie is de Mol?, Angela Black en Ik vertrek

Angela Black

Nieuwe serie

NPO 3 – 20.25 uur



Angela (Joanne Froggatt) lijkt het met haar man en kinderen prima voor elkaar te hebben. Maar schijnt bedriegt: haar op het oog zo charmante echtgenoot Olivier (Michiel Huisman) is een manipulatieve man met losse handjes. Als ze uit het niets wordt benaderd door een privédetective, die stapels compromitterende informatie over Olivier in zijn bezit lijkt te hebben, komt haar leven op z’n kop te staan.

Soundtrack van de Koude Oorlog

NPO 2 – 20.25 uur



Afgelopen maand was het dertig jaar geleden dat de Koude Oorlog officieel ten einde kwam. De bom viel gelukkig nooit, maar de strijd tussen het communistische Oosten en kapitalistische Westen leidde, naast een hoop ellende, wel tot een muzikale explosie. Vanaf Vliegbasis Soesterberg neemt Leo Blokhuis, geflankeerd door Ellen ten Damme en Ruben Hein, ons mee op een muzikale reis dwars door deze grauwe geschiedenis.

Wie is de Mol?

Nieuw seizoen

NPO 1 – 20.28 uur



In Albanië staat een Mol te trappelen om tien mede-BN’ers het spreekwoordelijke zand in de ogen te strooien. Voor het eerst in het bestaan konden Molloten al via een livestream stemmen op de meest verdachte kandidaat. De ‘winnaar’: mode-orakel Arno Kantelberg. Maar is hij ook de Mol?

Better Than Ever

RTL 4 – 21.35 uur



Zangvogels als Iris Kroes, Sita Vermeulen en Wesley Klein zongen zich ooit naar de winst in een talentenjacht, maar rommelen sindsdien een beetje in de marge. In Better Than Ever laten ze aan Martijn Krabbé en Waylon zien dat ze het zingen zeker niet verleerd zijn. Maar wie is er écht ‘Better Than Ever’ en verdient een plek in de finale?

Ik vertrek

Laatste aflevering

NPO 1 – 22.45 uur



Nadat Vanessa overspannen thuis komt te zitten en niet veel later ook Dick omvalt, besluit het stel het over een andere boeg te gooien. De Amsterdamse bovenwoning gaat in de verkoop en met de overwaarde wordt een villa in de Algarve gekocht. Het plan: de bouwval omtoveren tot vakantieparadijs voor surfers. Omdat de twee vier linkerhanden hebben, wordt de verbouwing uitbesteed. Dat hadden ze misschien beter niet kunnen doen.

