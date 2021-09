Vandaag op tv: Formule 1: GP van Rusland, Dwaalspoor en Vtwonen weer verliefd op je huis

video Ed Sheeran keert na bijna 10 jaar terug in the Qube van Qmusic

24 september Ed Sheeran geeft op 5 oktober een exclusief en intiem concert in The Qube van Qmusic. Dat maakten Mattie en Marieke vanochtend bekend in hun ochtendshow. De zanger was in 2012 ook al te gast, maar was toen nog lang niet zo bekend als nu. Over twee weken keert de inmiddels wereldwijd beroemde Sheeran terug in de rode kubus en zal hij voor het eerst in Nederland liedjes van zijn nieuwe album = (Equals) ten gehore brengen.