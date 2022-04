Vandaag op tv: Tropenjaren, Toto KNVB Beker en Wielrennen: Parijs - Roubaix

Wielrennen: Parijs - Roubaix

NPO 1 - 13.11 uur



Afgelopen jaar leek de Hel van het Noorden toch iets anders uit te pakken. Na kilometers in de modder trok de Italiaan Sonny Colbrelli in de eindsprint uiteindelijk aan het langste eind, terwijl Florian Vermeersch en Mathieu van der Poel niets wonnen. Hoe het weer deze 119de editie ook is, met de 54,8 kilometer aan kasseien is Parijs - Roubaix een aanslag op het gestel van de wielrenners.

Toto KNVB Beker

Finale

FOX - 18.00 uur



Ryan Gravenberch wordt over vier weken pas twintig, maar de Ajacied kan vanavond al voor de derde keer de KNVB Beker winnen. De atletische middenvelder neemt het met de Amsterdammers op tegen rivaal PSV, dat in 2012 voor het laatst de cup won. Het decor is neutraal; de finale vindt plaats in De Kuip in Rotterdam.

Tropenjaren

Nieuwe serie

NPO 3 - 21.10 uur



Wanneer Rosa (Jelka van Houten) en Jelle (Henry van Loon) dochter Stella op de wereld zetten, verandert hun tot voorkort onbezorgde leventje drastisch. Het stel moet er flink aan trekken om het beste te doen voor hun kind, en tegelijker­tijd niet te erg opgaan in de wereld van de kleine. Al snel maken de weekenden in de lampen plaats voor gebroken nachten.

2Doc: Het kruis van Tegelen

NPO 2 - 20.18 uur



Het is in het Noord-Limburgse dorp Tegelen al sinds 1931 vaste prik: de Passiespelen, een voorstelling over het lijden van Jezus voor en tijdens de kruisiging, die eens in de vijf jaar in openluchttheater De Doolhof wordt opgevoerd. Maar eigentijdse dilemma’s zorgen steeds vaker voor verdeling. Want kan de rol van de Zoon van God bijvoorbeeld ook vertolkt worden door een homoseksueel? Of een Marokkaan?

Een beeld uit 2Doc: Het kruis van Tegelen.

Joanna Lumley’s Britain

Nieuw seizoen

ÉÉN - 21.45 uur



De Engelse actrice en voormalig fotomodel Joanna Lumley was altijd een gepassioneerde wereldreiziger en maakt in deze documentaireserie een ontdekkingstocht door het eigen land. Ze begint haar reis in Tilbury Docks in Essex. Joanna is geboren in Kashmir en Tilbury was het eerste wat ze te zien kreeg van Engeland bij haar aankomst aan boord van de RMS Franconia in 1947.

