Vandaal vernielt wassen museumbeeld van P. Diddy

De vandaal zorgde voor 300.000 dollar aan schade. Hij wist het museum te verlaten voordat Madame Tussauds doorhad wat er gebeurd was.



P. Diddy, die zich in het verleden ook Puff Daddy, Diddy en Diddy-Dirty Money liet noemen, was nauw betrokken bij de productie van zijn wassen evenbeeld in 2009. Zijn persoonlijke kapper zou zelfs zijn geconsulteerd. Het beeld kreeg de outfit die P. Diddy droeg in zijn advertentie voor zijn parfum I Am King.