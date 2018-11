VARAGids verliest abonnees door Sylvana Simons op cover

De VARAGids heeft zeker zestig abonnees verloren door mensenrechtenactiviste Sylvana Simons vorige week op de cover te zetten. Dat schrijft hoofdredacteur Cécile Koekoek in een column in de editie die vandaag uitkwam.

,,Verder kregen we veel reacties van lezers die, voor ze de gids gingen lezen, eerst de cover er maar even af hadden gescheurd’’, voegt Koekoek daaraan toe. ,,Simons schopt tenslotte tegen 'heilige huisjes' en 'in Sinterklaastijd moeten we de gemoederen vooral niet verder ophitsen'. En dan hebben we het nog niet eens over de haat die zich verspreidt via sociale kanalen.’’

De hoofdredacteur is zich naar eigen zeggen ‘kapot geschrokken van de reacties naar aanleiding van een interessant, oprecht en genuanceerd interview met een vrouw die signaleert dat we in gevaarlijke tijden leven en dat we dus moed moeten tonen. Moeten strijden voor een open, gelijkwaardige, rechtvaardige en inclusieve samenleving.’

Taboe

Sylvana Simons is het onderwerp van een documentaire die de afgelopen week op het IDFA in première ging. In de film is te zien hoe de partijleider van BIJ1 wordt benaderd en belaagd omdat zij zich uitspreekt over het racisme in de Nederlandse samenleving.