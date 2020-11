Vaste assistente Hans Klok op 43-jarige leeftijd overleden

Nathalie was een grote naam in de illusionistenwereld. Drie dagen geleden deelde Hans Klok op Instagram nog een foto van zichzelf en Nathalie. Voordat ze in 1999 bij hem aan de slag ging, was ze enige tijd ook assistent bij Hans Kazan. De in Spanje woonachtige goochelaar noemt haar op Twitter ‘lief, aardig en een bijzonder talent.’



Al sinds 2016 had Nathalie last van een tumor in haar baarmoeder. De behandelingen leken toen aan te slaan, maar in 2019 kreeg ze toch weer slecht nieuws van de doktoren. Afgelopen nacht kwam ze te overlijden.



Nathalie had samen met haar vriend Pepijn Padberg een dochtertje, Keet.