Vechtscheiding Janet na huiselijk geweld

Randy Jackson, de oudere broer van Janet, schetst een donker beeld van de laatste maanden van het huwelijk van zijn zus. ,,Het was een misbruiksituatie. Het begon later in de relatie, het verbale misbruik. Hij schold haar uit en ze voelde zich een gevangene in haar eigen huis. Geen enkele zwangere vrouw zou elke dag een bitch genoemd moeten worden’’, vertelt het voormalige lid van The Jackson 5 aan het Amerikaanse blad People.



Al kort na de geboorte van zoontje Eissa maakte de wereldberoemde zangeres bekend dat zij en haar man Wissam Al Mana na een huwelijk van vijf jaar zouden scheiden. Dat haar broer Randy nu uit de doeken doet wat er speelde, heeft volgens insiders te maken met de aanstaande rechtszaak over de scheiding. Janet eist de volledige voogdij over Eissa en het relaas van Randy zou helpen de rechter aan haar kant te krijgen.



Zelf zegt hij dat de familie Jackson liever de luiken gesloten houdt, ‘maar soms helpt transparantie’. ,,Genoeg is genoeg’’, zegt Randy. ,,Er is heel veel pijn. Janet heeft het zwaar te verduren met de scheiding. Ik heb het er zwaar mee, wij allemaal.’’ Hij vertelt dat hij zich eerder dit jaar gedwongen voelde om in te grijpen in het leven van zijn zusje. ,,Ik zei: trek bij mij in of ik kom bij jou langs en dan wordt het knallende ruzie. Ze was boos op me, maar dat maakte me niet uit. Het moest stoppen, dit is mijn kleine zusje. Mijn moeder en zus Rebbie zijn ook naar Londen (waar Janet woont, red.) gekomen om hulp te bieden.’’