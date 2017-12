Vechtscheiding Mel B en Belafonte voorbij

Volgens People heeft de rechter gisteren besloten dat het voormalige echtpaar de verkoopopbrengsten van hun woning in Los Angeles zal delen. Brown en Belafonte houden gezamenlijk gezag over hun zesjarige dochter Madison.

De zangeres, jurylid in America's Got Talent, maakte in maart na een huwelijk van tien jaar bekend te willen scheiden van Belafonte. In het najaar troffen de twee een schikking. Melanie trok daarbij haar beschuldigingen van huiselijk geweld in, waarna Belafonte zijn dochter weer kon zien.