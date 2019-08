Veel animo voor Amerikaans songfestival

Rond het Eurovisiesongfestival van dit jaar werd bekend dat het evenement een Amerikaanse editie krijgt. Organisator European Broadcasting Union (EBU) tekende een intentieovereenkomst met Brain Academy met als doel het allereerste Amerikaanse songfestival in 2021 uit te zenden.



Het Eurovisiesongfestival werd in de VS in 2016, 2017 en 2018 uitgezonden door Logo TV, een zender die zich voornamelijk richt op de LHBTQ-gemeenschap. Dit jaar besloot dat station de liedjeswedstrijd aan zich voorbij te laten gaan, ondanks het optreden van Madonna tijdens de finale.



Toch meldt de oprichter van Brain Academy, Peter Settman, in de Zweedse krant Aftonbladet dat zich tien geïnteresseerde partijen hebben gemeld voor het uitzenden van een American Song Contest. Het productiebedrijf werkt nog aan de opzet van een nieuw songfestival. ,,We kijken nu hoe we Eurovisie kunnen vertalen naar een Amerikaans concept. Wie gaan het tegen elkaar opnemen: staten, steden, of artiesten? Daar proberen we nu uit te komen.”