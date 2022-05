Veel bijval van lezers voor Johan Derksen

‘Man met een grote mond, maar hart op de juiste plek’

Johan Derksen, een man die telkenmale opkomt voor mensenrechten, een dierenvriend die niet op vakantie gaat omdat hij zijn hond niet dagen kan missen en geweld verafschuwt en daardoor geen vechtsporten kijkt. Een man die lange tijd dagelijks een ernstig zieke vrouw (inmiddels zijn chauffeuse) bracht naar of bezocht in het ziekenhuis. Een man met een grote mond, maar met het hart op de juiste plek. Schandalig hoe hij nu is afgeserveerd door een stel zielige woke-bloedhonden die de maatschappij steeds verder terroriseren. Dat Johan stopt is logisch, Talpa kreeg ook al slappe knieën en liet hem vallen, waardoor hij niet meer kan zeggen wat hij wil zeggen. De hypocriete deugers hebben bepaald dat dagelijks een miljoen kijkers hun favoriete programma niet meer kunnen zien. Misselijkmakend.



Bert van der Heijden, Hoevelaken

‘Door in de vlek te wrijven is er voldoende munitie aangereikt’

Ongelooflijk dom, die uitglijer van Derksen. Om zichzelf tijdens de daaropvolgende uitzendingen tegen te spreken en het niet op kunnen brengen om tactisch te opereren door excuses aan te bieden, was koren op de molen van zijn vijanden. Dat de sponsoren en met name RTV Rijnmond en de Schouwburg-directeuren waarmee Derksen jarenlang tot ieders tevredenheid had samengewerkt, zich van hun meest laffe (en hypocriete) kant lieten zien, toont eens te meer aan in wat voor verstikkende tijd we zijn aangeland. Conclusie: door in de vlek te gaan zitten wrijven die Derksen gedurende de eerste uitzending had veroorzaakt, heeft hij zijn tegenstrevers voldoende munitie aangereikt om hem kalt te stellen. Vreselijk jammer dat dit unieke programma daardoor is gesneuveld...

Frank Berkelaar

‘Fietsen doe ik nooit meer op een Stella’

Net als mijn leeftijdgenoot Johan Derksen, heb ik ook de jaren 60 en 70 meegemaakt. Het waren prachtige tijden, waar veel was toegestaan in vergelijking met nu. Maar ik vind het vreselijk hypocriet van alle bedrijven en sponsors, die elkaar allemaal napraten. Daarom luister en kijk ik vanaf nu nooit meer naar RTV Rijnmond. Fietsen doe ik nooit meer op een Stella. Dat geeft voor mij nog enige voldoening.



Jacques Valkenburg, Bleiswijk

‘Het is een programma met een knipoog’

Ik vind het belachelijk dat Vandaag Inside gestopt is. Ik sluit mij helemaal aan bij René van der Gijp. Johan Derksen had een absurd verhaal verteld. Het is een programma met een knipoog waar de mensen van kunnen genieten. Er is geen sprake van grensoverschrijdend gedrag. Dit programma kan ik zelf ook aanvoelen, dus Johan Derksen hoeft hiervoor zijn excuses niet aan te bieden. Ik vind Vandaag Inside de meest spraakmakende talkshow. Dit programma moet blijven bestaan en ik hoop dat het goedkomt.



Soerinderkoemar Kalicharan

‘Meehuilen met de deugmensjes‘

Al die radiostationnetjes en theaterdirecteurtjes en sponsortjes die nu afhaken huilen mee met de deugmensjes in het bos. Het ga je goed Johan Derksen.

Anton van Scherrenburg, Maarssen

‘Diegenen die Johan nu veroordelen moeten eens in de spiegel kijken’

Was nog een van de programma’s waar we iedere dag naar keken. We verheugden ons iedere dag. Wat anders dan die kinderspelletjes, Meilandjes en andere kleuter-tv. En die Paul Römer is een grote hypocriet. Diegenen die Johan nu veroordelen moeten eens in de spiegel kijken. Zullen er veel kapot springen.



P. Pelzer, Vaals

‘Kaarsenverhaal prachtige cliffhanger’

Het kaarsenverhaal van Johan Derksen is natuurlijk volledig verzonnen. Een prachtige cliffhanger om uit te kijken naar het vervolg van Vandaag Inside, na de zomer.



Rob Stuip, Haarlem

‘Slap geouwehoer en lachen’

Zo zielig, een voorval van 50 jaar geleden door een 24-jarige man zo op te blazen. Het lijkt de nieuwe trend. Gebeurtenissen opblazen en steeds meer een wig drijven tussen mensen. VI was een leuk programma. Gesprekken zoals er op een verjaardag worden gevoerd. Slap geouwehoer en lachen. Maar nee, het kan niet langer. Alles moet serieus zijn en o wee, als iemand zich gediscrimineerd voelt. Ik ben een vrouw en heb erg gelachen om het verhaal van Johan. En kreeg er geen trauma van.



Gerri van der Wal

‘Grap is waarschijnlijk verzonnen’

Belachelijk dat Johan excuus moet aanbieden. Aan wie? Aan de kijkers? De grap is waarschijnlijk ook nog verzonnen. Johan Derksen moet terug op tv.

Richard Rosendal

‘Beter verdiepen in zaken die nu aan de orde zijn’

Ik vind het gewoon heel jammer dat Johan en zijn kompanen zijn opgestapt. Dat was toch niet nodig geweest? Men kan zich beter eens verdiepen in zaken die nu aan de orde zijn en niet die van 50 jaar geleden. Wat een onzin. Ik, en met mij veel mensen, gaan het programma missen. Nu heeft onze generatie niks meer om naar te kijken.



Foekje van der Hoek

De theaters boycotten Johan Derksen met zijn blues de band mag optreden zonder Johan wat hypocriet wat heeft muziek te maken met het voorval 50 jr geleden wat een afgang ik was live bij zijn optreden met de band geweldig. Als Johan niet terugkomt zet ik geen stap meer in een theater.



De theaters boycotten Johan Derksen met zijn blues. De band mag optreden zonder Johan. Wat hypocriet. Wat heeft muziek te maken met het voorval 50 jaar geleden? Wat een afgang. Ik was live bij zijn optreden met de band geweldig. Als Johan niet terugkomt zet ik geen stap meer in een theater. Ik denk dat er belangrijker zaken spelen in ons land en in deze wereld. Wat een bekrompen volk, die Hollanders.

Tony Teuben, Rozenburg

Quote Johan, keer terug op je beslissing. Velen zouden dit toejuichen en laat de azijnzei­kers voor wat ze zijn Arjan Verkerk Ergenis, amusant en informatief, dat is voor mij Vandaag Inside. Mensen afbranden, grappen maken die op het randje zijn en gasten ontvangen die tot goede discussie leiden. Johan Derksen heeft een smeüig, smerig verhaal verteld wat 50 jaar terug zou zijn gebeurd en wat wel of niet waar is. Fout als het waar gebeurd is. Maar wat als het een kroegverhaal betreft? Johan, keer terug op je beslissing. Velen zouden dit toejuichen en laat de azijnzeikers voor wat ze zijn. Wat wel blijft dat door zijn opmerking vrouwen, mannen en jongeren die te maken hebben gehad met seksueel geweld, onnodig beschadigd zijn. Tot slot Toto, Stella fietsen, Radio West en vooral radio Rijnmond, wat is jullie beslissing laf om de sponsering en samenwerking met Johan Derksen te stoppen. De bedreigers van Eus en Heleen Hendriks raad ik aan hun grijze massa te resetten.



Arjan Verkerk, Spijkenisse

