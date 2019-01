Veel gestress tijdens zinderende halve finale Heel Holland Bakt

Let op! Onderaan dit artikel wordt de afvaller van de halve finale genoemd.

De vier bakexperts kregen, onder toeziend oog van meesterpatissier Robèrt van Beckhoven, culinair journalist Janny van der Heiden en natuurlijk presentator André van Duin, drie best lastige, behoorlijk technische opdrachten voor de kiezen: een smakelijke notentaart, een kaartenhuis van koekjesdeeg en glazuur en een kunstwerkspektakel.

De notentaarten van Maroeksa, Anna, Nicole en Hanneke zorgden voor het spreekwoordelijke water in de mond bij Robèrt en Janny, maar de bouwwerken van achttien gebakken speelkaarten van exact 7 bij 14 centimeter leverden wisselende reacties op. En dat verbaasde de deelnemers, die met de zenuwen in hun lijf aan de slag gingen, helemaal niets. Anna: ,,Ik vind het maar een enorm geklieder met dat lekkende glazuur en ben totaal niet tevreden.” En Maroeksa, ernstig: ,,Deze opdracht is echt de hel.”