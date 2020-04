Veel meer kijkers voor Nederland in Beweging door coronacrisis

Dat heeft de Stichting Kijkonderzoek vandaag gemeld. Elke ochtend keken er de laatste weken gemiddeld 265.000 mensen; dit aantal lag vorig jaar op 132.000. In Nederland in beweging leert personal coach Olga Commandeur kijkers een aantal oefeningen om de dag fit te beginnen. Het lijkt erop dat meer mensen het programma zijn gaan kijken sinds de sportscholen dicht zijn en mensen thuis moeten werken om de verspreiding van het virus tegen te gaan.



Nederland in beweging is overigens niet de enige hit van Omroep MAX momenteel. Ook met het Ouderenjournaal, waar gemiddeld tegen de 300.000 mensen naar kijken, heeft MAX een gat in de markt gevonden. In het dagelijks nieuwsoverzicht worden vooral coronaberichten gedeeld die van belang zijn voor ouderen.



Op de radio doet vooral het populaire programma Nachtzuster het goed. Om de gaten op te vullen die op NPO Radio 1 zijn gevallen door alle gecancelde sportevenementen, kent Nachtzuster met Astrid de Jong voortaan ook een zaterdagavondeditie.