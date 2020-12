Veel nepsneeuw, een herkenbare huiselijke situatie en een overwerkte kerstman in De Familie Claus

Voormalig haarsty­list One Direction: ‘Ik weet alles van ze’

9:23 Lou Teasdale, de haarstylist die jarenlang verantwoordelijk was voor de kapsels van de band One Direction, heeft zich in de podcast Sex, Lies & DM Slides uitgelaten over haar tijd met de Britse boyband. Volgens haar heeft ze al het lief en leed dat de groep met elkaar deelde van dichtbij meegemaakt.