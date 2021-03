Veelgeprezen hitserie The Serpent vanaf 2 april op Netflix

Het waargebeurde verhaal bestaat uit acht afleveringen. Golden Globes-genomineerde Tahar Rahim speelt de hoofdrol. Ook Bafta-genomineerde Jenna Coleman is te zien in The Serpent.



De serie, geregisseerd door Hans Herbots en Tom Shankland, ging begin dit jaar in première op BBC One in het Verenigd Koninkrijk en werd met 31 miljoen streams een groot succes.



The Serpent vertelt het verhaal van hoofdrolspeler Sobhraj, die talloze moorden pleegt en en vaak op miraculeuze wijze uit handen weet te blijven van de autoriteiten. De Nederlander Herman Knippenberg, werkzaam op de Nederlandse ambassade in Bangkok, bijt zich vast in de zaak en probeert ‘het serpent’ achter de tralies te krijgen.