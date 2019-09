Ver Van Huis is een verkapte nieuwe versie van Groeten uit de Rimboe

Bondig Rapper Snelle wil meer dan alleen een hype zijn

Met zijn hit Scars werd Snelle in een klap bekend. De 23-jarige rapper kan soms nog nauwelijks bevatten dat hij momenteel een van de populairste artiesten in Nederland is. Hij wordt op vrijwel elk festival in Nederland geboekt en zijn liedjes scoren ontzettend hoog in de hitlijsten. ,,Het voelt nog steeds alsof ik dat jongetje ben dat het ook probeert", vertelt hij in een gloednieuwe aflevering van de serie Bondig.