Verbaasde wandelaars oog in oog met parachutist Tom Cruise

,,Het laatste wat ik verwachtte tijdens mijn hike, was om Tom Cruise tegen te komen. We stonden helemaal perplex, maar hij was heel aardig en heeft een paar foto’s met ons genomen. Het zag eruit alsof hij het naar zijn zin had, ook al was het iets dat hij voor zijn werk deed’', aldus Andras Katica, een van de hikers.



Cruise staat erom bekend zijn eigen stunts uit te voeren en is al geruime tijd bezig met de opnames van de film Mission: Impossible 7. In augustus landde hij nog met een helikopter in een privétuin van bewoners, omdat het nabij gelegen vliegveld was afgesloten. Ook toen zorgde zijn aanwezigheid voor veel verbazing en nam hij uitgebreid te tijd om foto’s te nemen.