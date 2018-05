Verbijsterde Geer: Goor steekt dolk in je rug

Joling zegt nog veel meer vuile was over zijn tv-vriend te hebben. ,,Ik weet dingen van hem, als ik dat opschrijf, dan gaat de wereld pas echt met de oren klapperen. Maar dat doe ik niet. Dat zijn bepaalde codes waar je je aan houdt.''



Een nieuw seizoen Geer en Goor - nu het nieuwe tv-duo Gordon en Estelle is geflopt - schiet hij desondanks niet direct af. ,,Toevallig sprak ik er gisteren weer met mijn moeder over, en ze zei: ‘Je gaat toch niet weer wat met die engerd doen?’ Ik weet het niet. Ik ben gevraagd om deze zomer samen met hem weer een programma te gaan doen. Daar lopen mijn twijfels nu enorm over op. Als je diep in mijn hart kijkt, doe ik het liever niet. Hij kan zijn excuses wel aanbieden, maar die zijn bij hem niet gemeend. Wel gemeen, niet gemeend. Ik ga maar eens een jaar lekker wat optredens doen en daarna zien we wel weer.''