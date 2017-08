Verbijstering over oeuvre-award voor 'icoon' Kendall Jenner (21)

Bioscoop KINO vertoont documentaire Pearl Jam

Bioscoop KINO in Rotterdam gaat eenmalig de muziekdocumentaire Let's Play Two van de Amerikaanse rockband Pearl Jam vertonen. De film, die werd gemaakt ter gelegenheid van de release van het gelijknamige album, is op 29 september te zien. KINO is vooralsnog de enige bioscoop in Nederland waar de film gaat draaien.