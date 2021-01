Verborgen Verleden: op zoek naar de roots van Simone Kleinsma in Zweden en Zwitserland

(Bijna) alle Japanse zoutjes in Europa komen straks niet uit Tokio, maar uit... Hazerswou­de

28 januari Japanse zoutjes, wie kent ze niet! En waar komen ze vandaan? Uit Hazerswoude-Dorp, daar verrijst een state of the art verpakkingsfabriek voor Japanse mix en een heleboel aanverwante producten. En dat is goed nieuws voor de regio.