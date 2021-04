Verdachte in overvalzaak Amanda Balk weer vrijgelaten

Man aangehou­den voor overval Amanda Balk

19 april De politie Amsterdam heeft een 21-jarige man aangehouden voor de overval op de woning van model en realityster Amanda Balk, begin januari. Dat heeft de politie maandag laten weten. Het is de eerste verdachte die in de zaak is aangehouden. Verdere uitspraken over de verdenkingen worden in het belang van het onderzoek niet gedaan.