Verdachte woningoverval Gordon voorlopig niet voor de rechter

Duitse rechter wijst aanklacht van Tina Turner over lookalike af

12:17 De rechtbank van Keulen heeft de aanklacht van Tina Turner donderdag afgewezen. Dat meldt persbureau DPA. De zangeres had een rechtszaak aangespannen tegen een Duitse concertpromotor die een affiche gebruikte voor de show Simply The Best - Die Tina Turner Story met daarop een dubbelganger.