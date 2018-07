Verdachten drugslab familie van Sieneke, zangeres erg ontdaan

Rapper Drake breekt (bijna) alle records

12:17 Drake heeft na 54 jaar een record van The Beatles verbroken. De Canadese rapper (31) staat met zeven nummers tegelijk in de top 10 van de Billboard Hot 100. The Beatles hadden er in 1964 vijf. Enige troost voor Paul McCartney en de zijnen: Drake heeft niet zoals zij destijds de hoogste vijf posities in handen.