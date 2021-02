Verdrietig afscheid voor Nicolette en Sharon verrast met tot spa omgetoverde woonkamer

‘Borsten­vraag was niet afgespro­ken en TV Show weigerde te knippen’

12 februari Britney Spears en haar management hadden niet met Ivo Niehe afgesproken dat hij in de TV Show zou beginnen over borstimplantaten. De perspromotor van Spears verzocht de makers het fragment uit de uitzending te halen, maar dat werd geweigerd. Dat stelt Florent Luyckx, die in 1999 verantwoordelijk was voor de marketing rond de zangeres.