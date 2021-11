‘Verdrietig jaar’ voor Art Rooijakkers: ‘Natuurlijk komen de meisjes soms met vragen’

B&B-ster Romana doet mee aan Videoland-edi­tie De Verraders

Actrice Britt Scholte, weervrouw Amara Onwuka en presentatoren Shelly Sterk en Thijs Zeeman zijn de blikvangers in de eerste Videoland-editie van De Verraders. Dit extra seizoen dat op 5 december begint, speelt zich af op landgoed Havixhorst in Drenthe. Presentator is Art Rooijakkers.

25 november