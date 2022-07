Verenigd Koninkrijk organiseert Eurovisie Songfestival 2023

Ook Johnny Depp in hoger beroep in zaak met ex Amber Heard

Ook Johnny Depp is in hoger beroep gegaan in de zaak met zijn ex-vrouw Amber Heard. De actrice kreeg bijna 2 miljoen euro in de zaak die door Depp werd gewonnen, maar daar is de acteur niet blij mee. Vorige week ging Heard ook in hoger beroep.

22 juli