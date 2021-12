Verhitte discussie mannen VI met Bram Moskowicz: ‘Wat is dit voor ongelooflijke onzin?!’

Afgelopen week ontstond er kritiek op het optreden van Bram Moszkowicz in een uitzending van Shownieuws. Hier reageerde hij op de aangifte van een jonge vrouw die zanger Marco Borsato van onzedelijke betastingen beschuldigt tijdens haar jeugd. Moszkowicz zei over de aangifte van de vrouw: ,,Ik weet niet of het zo is, maar het is wat mij betreft uit een bron die ík vertrouw.’’



Anouk Smulders, een goede vriendin van Leontine Borsato, haakte in diezelfde Shownieuws-uitzending daar op in. Ze begreep niet dat de bewuste vrouw niet eerder naar de politie was gestapt. De uitspraken van Moszkowicz en Smulders leverden veel kritiek op van kijkers. Beiden zouden de kant van Borsato kiezen zonder daarbij de band met de familie te benoemen. Ook tv-columnist Angela de Jong was kritisch.

Manager

Tafelgast Valentijn Driessen confronteerde Moskowicz gisteravond met die kritiek. ,,Die mevrouw Smulders heeft natuurlijk een relatie met de familie Borsato. Het is ook niet slim om dan dat soort dingen te roepen. Jij hebt ook een band volgens mij gedeeltelijk of iemand van jouw familie.”



Moszkowicz reageerde fel op de kritiek. ,,Wat is dit voor ongelooflijke onzin?! Mijn zoon Nathan is de manager van de dochter van Marco. En daarom zou ik niet een reëel beeld kunnen schetsen?” zei hij gisteravond verontwaardigd tijdens de uitzending van Veronica Inside.



Presentator Wilfred Genee zei de kritiek wel te begrijpen. ,,In dit vak is het toch heel gebruikelijk dat dat ook wél gebeurt? We hebben kruiwagens, vriendjespolitiek, dat is toch onderdeel van ons vak?” Dat vond Moszkowicz, studiogast bij VI, zeker niet. ,,Ja, kijk, als er mensen zijn die echt denken dat ik heb gezegd wat ik heb gezegd – wat overigens helemaal niet per se de kant van Borsato was, als je goed hebt geluisterd, omdat mijn zoon de manager is van de dochter van Borsato, dan vind ik het wel welletjes.”

Schaamte

Anouk Smulders nam eerder deze week haar uitspraak terug, nadat ze met advocate Natacha Harlequin had gesproken. Die legde haar uit dat slachtoffers van seksueel misbruik over het algemeen vaak lang nodig hebben om naar de politie te stappen door bijvoorbeeld schaamte of verdriet. ,,Ik had daar geen idee van dat vermeende slachtoffers er vaak lang over doen om het überhaupt naar buiten te brengen en dat een opmerking zoals ik die twee dagen geleden plaatste juist een rem geeft om het te melden.” Smulders benadrukte dat het nooit haar bedoeling is geweest en dat ze haar les heeft geleerd.

Moszkowicz beaamde bij VI dat het jaren kan duren voordat een slachtoffer naar buiten treedt met zijn of haar verhaal. Niettemin noemde hij het ‘opvallend’ dat het slachtoffer na de lange periode van stilte niet meteen met de politie had gesproken. Genee reageerde hierop dat dat wel degelijk was gebeurd, maar dat het slachtoffer destijds nog niet ‘er aan toe was’ om aangifte te doen.

