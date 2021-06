Verjaardag koningin Elizabeth gevierd met militaire parade

Berenvelmutsen

Elizabeth nam de militaire parade af vanuit een opgebouwde tent, ondanks het zonnige weer. Vorig jaar deed ze dat in haar eentje en dit jaar kreeg ze gezelschap van haar neef Edward, de hertog van Kent. Hij is ook de kolonel van de Scots Guards. Samen zagen ze de soldaten in hun traditionele rode uniformen en berenvelmutsen langs marcheren.

Aan het slot volgde een zogeheten flypast van de Britse luchtmacht. Negen toestellen vlogen in formatie over Windsor Castle, terwijl de koningin goedkeurend toekeek.

Goed weer

De Trooping the Colour-parade wordt al sinds 1748 gehouden ter ere van de verjaardag van de Britse vorst en is sinds 1820 een jaarlijks evenement. Elizabeths overgrootvader Edward VII, die van 1901 tot 1910 koning was en in november jarig, verplaatste de parade naar juni om meer kans op goed weer te hebben. Sindsdien is de parade altijd op de eerste, tweede of derde zaterdag van juni.