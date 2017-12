Verklapt Rogier met gouden ring dat hij met Gordon trouwde?

Volgende week donderdag wordt tijdens de laatste aflevering van het programma Gordon gaat trouwen pas duidelijk aan wie de 49-jarige entertainer zijn jawoord geeft. Al weken wordt driftig gespeculeerd over de afloop, maar Gordon, RTL4, het productieteam en bruiloftsgasten zoals Gerard Joling, Wendy van Dijk en Angela Groothuizen zwijgen tot op de dag van vandaag als het graf. Waarschijnlijk omdat degene die iets verklapt - Rogier of toch Manuel - een boete van rond de 100.000 euro voor de kiezen krijgt.



Op sociale media wordt Rogier, die al weken de grote publieksfavoriet is, vandaag genoemd als de persoon die het geheim per ongeluk zelf heeft prijsgegeven door, al dan niet per ongeluk, zijn trouwring te tonen. Of het daadwerkelijk om de ring gaat die hij van Gordon om zijn vinger kreeg geschoven is niet bekend. Het kan ook om een verlovings- of vriendschapsring of een uitgekiende afleidingsmanoeuvre gaan. Voordat hij naar Kaapstad vertrok had Rogier hoe dan ook een andere, wat moderner ogende ring aan zijn linkerhand. De volgers van de in Oegstgeest wonende en in Leiden werkende Rogier weten het zeker. ,,Subtiel hoor die trouwring in beeld'', reageert iemand. Een ander: ,,Gefeliciteerd! Jij biedt Gordon het stabielste thuis.''