'Verkleedpartij Gijp in Voetbal Inside was goede grap'

Voetbal Inside lag de afgelopen maanden al regelmatig onder vuur. Volgens critici zou het programma homofoob, seksistisch en racistisch zijn. Er werd zelfs tot een boycot opgeroepen; sponsors zouden zich niet moeten verbinden aan dit programma. Gilette en Amstel gaven aan in gesprek te gaan met de mannen, maar besloten dat Wilfred Genee, René van der Gijp en Johan Derksen niet te ver gingen. Die lagen zelf niet echt wakker van de kritiek. Van der Gijp zei in een uitzending: ,,Of ik nou racist, homofoob of seksist genoemd word, het zal me echt een teringzorg zijn."



Nieuw hoogtepunt in de discussie is het spraakmakende optreden van Van der Gijp gisterenavond. Vlak voor het laatste blok kondigde Johan Derksen aan dat zijn collega een belangrijke mededeling had. ,,Ik wil het niet groter maken dan dat het is, maar ik wil vanaf nu verder als Renate", verklaarde Van der Gijp. Wat volgde was een lachsalvo van Derksen en gast Johan Boskamp.