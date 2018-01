Verlate Sylvie Meis laat zich per VIP-golfkarretje naar vliegtuig vervoeren

foto's 16-jarige dochter Cindy Crawford maakt debuut op catwalk modeweek Parijs

9:46 Met het lopen van de haute-coutureshow van Chanel tijdens de modeweek in Parijs, is gisteren een droom in vervulling gegaan voor Kaia Gerber: de 16-jarige dochter van supermodel Cindy Crawford. De 16-jarige Kaia maakte haar 'couture'-debuut bij het Franse merk, waar Karl Lagerfeld hoofdontwerper is.