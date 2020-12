Vermaard theaterregisseur, maar ook de man van seks-, zon- en zuip-tv

Ursul de Geer: Zonder ‘fantasties’ had ik misschien wel talkshow met Beau gemaakt

18 oktober Hij was wel klaar met de filmpjes in Spaanse discotheken. Ursul de Geer, van ’t Is hier fantasties, verruilde begin deze eeuw het televisiescherm voor zijn oude liefde: de toneelwereld. Na het stuk Een heilige avond, dat hij regisseert, hangt hij weer heel even de talkshowpresentator uit in nagesprekken met burgemeesters, politiechefs en het publiek.