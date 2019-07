Vernietigende uithaal naar Pink Floyd-legende Roger Waters: 'Een hele zieke man’

Volgens Draiman leeft Roger Waters, een van de grootste rock-iconen van deze tijd, in zijn eigen bubbel en leidt hij aan waanideeën. Draiman noemt zijn onvoorwaardelijke steun aan de BDS-beweging als beste voorbeeld. Dit is een beweging die oproept tot verzet tegen Israël, met als doel dat land te bewegen om zijn verplichtingen met betrekking tot de mensenrechten van de Palestijnen na te komen.

‘Een erg zieke man’

,,Deze man is zo waanzinnig en is zo verwikkeld in zijn eigen psychose”, aldus Draiman. ,,Roger Waters is een erg zieke man. Hij trad op in Israël en vertelde er allemaal verhalen die van geen kant klopten.” Volgens de Disturbed-zanger hield Waters tijdens het concert alle Israëliërs verantwoordelijk voor het beleid van de regering.

,,Begrijp me niet verkeerd: ik denk dat iedereen een mening kan hebben, een goed opgeleide mening en kritiek mag uiten op een regering”, vertelt de zanger. “Maar uiteindelijk kun je niet een hele natie en een heel volk en een hele samenleving aansprakelijk stellen.”

Hypocriet

Draiman vindt Roger Waters bovendien hypocriet, omdat hij aan de andere kant wel innige contacten zou onderhouden met ‘dictators van socialistische en communistische regimes. ,,Dit is een man die blij is dat hij een ​​geschenk heeft gekregen van Nicolás Maduro uit Venezuela. In godsnaam een van de meest meedogenloze dictators ter wereld, die zijn eigen mensen heeft vermoord, zijn eigen mensen uithongerde”, aldus Draiman.

,,Ik weet niet wat hij in zijn leven allemaal heeft gedaan en welke drugs hij heeft gebruikt, maar het heeft hem flink wat hersencellen gekost.” Roger Waters staat te boek als pro-Palestina activist en riep eerder op tot een boycot van het Eurovisiesongfestival in Israël, dat gewonnen werd door Nederlander Duncan Laurence. Reden voor zijn oproep tot een boycot was de schending van de mensenrechten tegen Palestijnen.

Eerste show