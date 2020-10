Vernieuwd Temptation Island van start na ‘guilty pleasure-ophef’

Op donderdag 26 november start een vernieuwde reeks van Temptation Island: Love or Leave bij Videoland. Het seizoen, dat dertien wekelijkse afleveringen bevat, begint met twee uitzendingen en is in Italië opgenomen.

In de vernieuwde versie van Temptation Island staan de koppels op het punt een volgende stap in hun relatie te zetten en zoeken ze uit of ze echt de ware voor elkaar zijn. Ze komen in contact met singles, die ‘die niet meer als verleiders aan de gang gaan, maar openstaan voor een nieuwe relatie. De presentatie is in handen van Monica Geuze en Kaj Gorgels. ,,In de vorige Temptation Island versies waren het de verleiders die een relatie moesten proberen uit elkaar te drijven; nu zijn het singles die zelf ook op zoek zijn naar een relatie”, zei Kaj eerder al.

Een woordvoerder van Videoland laat weten dat ‘iedereen in Nederland getest is op corona. ,,Twee 2 weken voor vertrek zijn ze zo min mogelijk de deur uitgegaan. Er is een gezondheidsdagboek bijgehouden, bij aankomst zijn ze getest en daarna om de paar dagen door Italiaans medisch team. Ook de crew heeft zich aan de lokale coronaprotocollen gehouden.”

Ophef

De koppels hebben ‘als doel antwoorden te vinden op hun relatievragen en te groeien als persoon, om zo een betere partner te zijn’. De opzet is veranderd, nadat in november ophef ontstond over realityprogramma’s na seksueel grensoverschrijdend gedrag onder de deelnemers van De Villa. Een kandidate werd tegen haar zin betast door een medekandidaat. RTL trad niet in detail over wat zich precies heeft voorgedaan in de villa, maar het was aanleiding voor harde maatregelen en diepe excuses. Twee mensen van de zendergroep werden op non-actief gesteld.

RTL besloot alle ‘verleidingsprogramma’s’ van de buis te halen, ook Temptation Island. Er is dit voorjaar nog wel een ‘oud’ seizoen uitgezonden, maar dat was al opgenomen voor de ophef. RTL wilde eerst het niet uitzenden in afwachting van een onderzoek naar de incidenten in De Villa. Na gesprekken met alle deelnemers besloot RTL het seizoen in februari alsnog uit te zenden.