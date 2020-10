Vernieuwd Temptation Island van start

In de vernieuwde versie van Temptation Island staan de koppels op het punt een volgende stap in hun relatie te zetten en zoeken ze uit of ze echt de ware voor elkaar zijn. Ze komen in contact met singles, die ‘die niet meer als verleiders aan de gang gaan, maar openstaan voor een nieuwe relatie. De presentatie is in handen van Monica Geuze en Kaj Gorgels. Een woordvoerder van Videoland laat weten dat ‘iedereen in Nederland getest is op corona. ,,Twee 2 weken voor vertrek zijn ze zo min mogelijk de deur uitgegaan. Er is een gezondheidsdagboek bijgehouden, bij aankomst zijn ze getest en daarna om de paar dagen door Italiaans medisch team. Ook de crew heeft zich aan de lokale coronaprotocollen gehouden.”