Veronica Inside ging al jaren van rel naar rel: deze uitspraken zorgden eerder voor ophef

Gijs Groenteman boos op Ekiz en Gijp voor NSB-vergelij­kin­gen

17:42 Opinie- en programmamaker Gijs Groenteman is boos over de manier waarop diverse spelers in de Veronica Inside-rel de afgelopen week de term ‘NSB-gedrag’ hebben gebruikt. Rene van der Gijp verweet Wilfred Genee ‘NSB-gedrag’ omdat de presentator Gijp en Johan Derksen tijdens de racisme-uitzending niet genoeg verdedigd zou hebben. En Op1-presentator Fidan Ekiz verweet Arie Boomsma gisteravond ‘NSB-gedrag’ omdat hij adverteerders de vraag stelde of zij zich wel willen verbinden aan een programma waarin vermeend seksistische, racistische en homofobe opmerkingen worden gemaakt.