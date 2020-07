‘Veronica Inside moet doorgaan zonder Genee’

Wat moet er met Veronica Inside gebeuren als de voetbaltalkshow weer op de buis te zien is? Dat is de vraag nu VI-trio Wilfred Genee, Johan Derksen en René van der Gijp het laatste seizoen afsloot met ruzie.

Veel kijkers zijn van mening dat het programma door moet gaan, maar dan zonder presentator Wilfred Genee. Maar liefst 50 procent van de 141.453 mensen die op de poll op deze site reageerden, vindt dat. 27 procent staat daar anders in en hoopt dat Genee, Derksen en Gijp op hun post blijven zitten.

Een derde kamp, 20 procent, vindt dat Veronica Inside beter helemaal niet meer uitgezonden kan worden. Slechts 3 procent stemde voor doorgaan zonder Derksen.

Emoties

De presentator en analisten liggen met elkaar in de clinch omdat Derksen en Van der Gijp boos zijn over de racisme-uitzending van maandag 22 juni. In deze talkshow gingen de mannen in gesprek met strafpleiter Natacha Harlequin en oud-voetbalinternational Dries Boussatta. Zij probeerden duidelijk te maken waarom sommige opmerkingen van Derksen door mensen als ‘racistisch’ worden beschouwd. Volgens Derksen en Van der Gijp nam Genee te veel afstand en voelden zij zich in de steek gelaten.

De speciale uitzending was in het leven geroepen na kritiek op een opmerking die Derksen een week daarvoor maakte over rapper Akwasi. Derksen vroeg zich bij een foto van Zwarte Piet lachend af of dat Akwasi zou zijn. Hoofdsponsors TOTO en Bavaria distantieerden zich van deze uitspraken, adverteerders haakten af.

Genee, Derksen en Van der Gijp zijn sinds 2001 samen op tv te zien. Genee durfde maandag in Op1 nog niet te stellen of VI blijft doorgaan. ,,Je ziet wat de emoties zijn van die twee mannen. Dat heeft mij ook heel veel gedaan. Als ik het antwoord wel wist, dan zou ik het je niet vertellen want dat moet je onderling bespreken.’’

Bekijk hieronder eerdere rellen rond Veronica Inside door de jaren heen. Voor een optimale mobiele weergave kies je voor volledig scherm via het icoontje rechts onderin en draai je je mobiel: