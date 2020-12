Verovert Dignum het hart van ‘Prince Charming’ Marvin? ‘Ik dacht meteen: ja’

Dignum woont samen met zijn tweelingzus en haar dochtertje in een appartement aan de Vecht in Utrecht. Hij woont beneden, zij op de etage daarboven. Een echte singleflat is het; zwarte muren, een bed in de woonkamer, weinig tierelantijntjes, geen foto’s. Eén van de kamers is ingericht als make-up- én YouTube-studio, want daar wil Dignum rond de start van de serie mee gaan beginnen. Er staat een grote kast vol prachtige palletten, er hangen spiegels, er staan grote filmlampen en zelfs green screens. Hij is van plan het professioneel aan te pakken.