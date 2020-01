Verplaatsing De Scheetjes helpt niet, SBS 6 zakt nog verder in

De nog verder ingestorte kijkcijfers lijken vooral nadelig voor Gordon, die met zijn programma 100 Jaar Jong na Waar is de Mol? te zien was. De show, waarin Gordon op pad gaat met mensen van boven de 100, werd de afgelopen weken goed ontvangen op sociale media en ook tv-recensenten waren positief. Afgelopen week noteerde hij inclusief uitgesteld kijken 847.000 belangstellenden, voor SBS 6-begrippen een kijkcijfersucces. Maar na de slechte lead in bleven de kijkcijfers voor Gordon gisteren hangen op 532.000, terwijl een stijging voor de hand lag.



Waar SBS 6 stoeit met de kijkcijfers, gaat het de publieke omroep en RTL voor de wind. De Slimste Mens op NPO 2 opende de finaleweek met bijna 1,5 miljoen kijkers. Married at First Sight was op RTL 4 een publiekslieveling met een slordige 1,1 miljoen nieuwsgierigen. De talkshowbattle werd weer gewonnen door Op1. De publieke talkshow scoorde 967.000 kijkers, terwijl Jinek op RTL 4 door 724.000 belangstellenden werd bekeken.