Verpleegster Amber Heard: ‘Ze had helderrood bloed in midden van onderlip’

Waar gaat de rechtszaak over?

Johnny Depp en Amber Heard leerden elkaar kennen op de set van de film The Rum Diary in 2011. In februari 2015 stapten ze in Los Angeles in het huwelijksbootje. Lang duurde hun relatie niet. In mei 2016 vroeg (en verkreeg) Heard een contactverbod voor haar ex. Hun scheiding werd in 2017 afgerond.



In 2018 schreef Heard een opiniestuk in The Washington Post, waarin ze verklaarde dat ze het slachtoffer was van huiselijk geweld. Ze noemde Depp niet bij naam, maar die laatste meent dat het opiniestuk zijn imago schaadt en dus eist hij 50 miljoen dollar. Zijn ex diende een tegeneis in, van 100 miljoen dollar schadevergoeding.



Het is niet de eerste keer dat Depp en Heard lijnrecht tegenover elkaar staan in de rechtbank. In 2020 begon de rechtszaak die Depp had aangespannen tegen The Sun. De Britse tabloid had hem een ‘wife beater’ (vrouwenmepper) genoemd. Depp viste echter achter het net: volgens de rechter was er geen sprake van smaad omdat het geweld voldoende bewezen was.