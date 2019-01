Verraadt de Mol zichzelf opnieuw? En wat?! Zit hij nou op een molshoop?

video 2,9 miljoen kijkers zien Nielson streek leveren: ‘Je cd’s komen in de uitverkoop­bak’

10:49 Zanger Nielson heeft zich gisteravond niet populair gemaakt in het tv-programma Wie is de Mol?. Voor het oog van 2,9 miljoen kijkers biechtte hij op de joker van radio-presentatrice Evelien de Bruijn verwisseld te hebben voor een ongeldige joker. Dat kwam extra hard aan toen Evelien ook nog in tranen het veld moest ruimen. Een streek van formaat.