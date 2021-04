‘Verrader' Diederik Jekel: ‘Het werk van een spion is niets voor mij’

Diederik Jekel (36) zorgde gisteravond in vele huiskamers voor kippenvel. Ja, hij was een verrader, ja hij had iedereen belogen en bedrogen, maar ja, hij was vooral óók mens. Zijn tranen ontroerden veel kijkers, nadat hij met een buiging afscheid had genomen van de groep BN’ers in Kasteel Erenstein. ,,Ik was he-le-maal op”, herinnert hij zich nog van de opnames.