Verscholen in een kasteel met 227 miljoen op de bank: zo spendeert Tina Turner (79) haar pensioen

Nu ze exact 10 jaar gestopt is met zingen en haar 80ste verjaardag nadert, geeft Tina Turner (79) voor het eerst in lange tijd een interview. Aan The New York Times vertelt de iconische zangeres hoe ze haar leven vol conflicten en pijn wist te overwinnen, waarna ze eindelijk geluk vond. En hoewel Turner nog steeds geplaagd wordt door medische problemen, kijkt ze steeds hoopvol vooruit naar haar toekomst. ,,Het kan me niets schelen dat ik steeds ouder word, zolang ik mij maar goed voel!”

Volledig scherm © Bing Maps Exact 10 jaar geleden trok Tina Turner de stekker uit haar muzikale carrière. Toch heeft de zangeres, die werd geboren als Anna Mae Bullock, zich in al die tijd nog geen minuut verveeld als gepensioneerde. Integendeel, zo stelt ze zelf. Turner brengt haar dagen in alle rust door op het domein van Chateau Algonquin, haar luxueuze landgoed aan het meer van Zürich in Zwitserland. ,,Ik wilde echt een kasteel totdat ik zag hoe groot kastelen echt zijn”, lacht de zangeres. ,,Maar ik voel me hier thuis. Als ik aan het meer van Zürich zit in de woning die ik heb, dan ben ik zo sereen. Ik heb hier werkelijk alles.”



Dat ‘alles’ blijkt verrassend eenvoudig te zijn. ,,Ik zing niet meer. Ik dans niet. Ik dof me niet meer op”, zegt de zangeres. Tina mag op materieel vlak dan wel van een sterrenstatus genieten, een leven als jetsetter is al lang niet meer aan haar besteed. Op een doordeweekse dag staat ze op, eet ze wat havermout en gaat ze winkelen. De zangeres spreekt geen Duits, maar dat vindt ze net een voordeel. Naar eigen zeggen wordt er zo immers niet van haar verwacht dat ze veel tegen anderen te vertellen heeft.

‘Het is voorbij’

Tina stopte in 2009 met optreden na het beëindigen van de jubileumtournee rond haar 50-jarige carrière. ,,Ik stapte toen in het vliegtuig, haalde diep adem en zei: ‘het is voorbij’”, bekent ze. ,,Maar ik ben blij dat het voorbij is. Ik was het gewoon beu om altijd maar te zingen en iedereen gelukkig te maken. Dat is eigenlijk alles wat ik ooit in mijn leven heb gedaan.”

Nu ze volgende maand 80 kaarsjes mag uitblazen, blikt de Simply the Best-zangeres openhartig terug op haar verleden. ,,Ik had een heel zwaar leven. Maar ik heb niets of niemand de schuld gegeven, ik ben er doorheen gekomen. En vandaag ben ik een gelukkig mens”, zegt Tina. ,,Mijn leven als gepensioneerde is zoveel beter dan mijn oude leven – van de wijsheid, over de manier waarop ik denk, tot mijn eigen houding.”

Zware beproevingen

Tegen het midden van de jaren 80 werd Tina gebombardeerd tot één van de meest succesvolle artiesten ter wereld. Ze wist gedurende haar carrière ruim 227 miljoen euro te verzilveren. Maar voor al die roem haar kant op kwam, doorstond de zangeres heel wat zware beproevingen. ,,De moeilijkste periode van mijn jeugd was toen ik naar school ging”, zegt ze. ,,Er was geweld binnen het gezin toen ik opgroeide, en dat is iets waardoor je de kracht kunt verliezen.”

Ook later liep het fout: op 17-jarige leeftijd ontmoette de zangeres Ike Turner. Ze trouwden in 1962, maar van een gelukkig huwelijk was nooit sprake. Ike was verslaafd aan cocaïne en had gewelddadige driftbuien. ,,Hij vond het niet leuk om van mij afhankelijk te zijn”, zegt Tina. ,,Maar ik wilde niet steeds een gevecht beginnen, want die eindigden telkens met een blauw oog, een gebroken neus, een kapotte lip of een gekneusde rib.” In 1976 had ze er helemaal genoeg van: de laatste keer dat Ike haar sloeg, vocht ze stevig terug en vluchtte ze hun hotelkamer uit. ,,Ik verstopte me toen tussen de vuilnisbakken, totdat ik erachter was wat ik nu moest doen.”

De zangeres sloeg op de vlucht met amper 36 cent in haar broekzak. Ze verbleef tijdelijk bij vrienden, van wie ze hun huis poetste in ruil voor gratis onderdak. Toch bleef Tina strijdvaardig. ,,Het was beter om iemands meid te zijn, dan de vrouw van Ike Turner”, klinkt het. Ze heeft intussen wel vrede genomen met haar gewelddadige ex. ,,Nu ik oud ben, heb ik hem vergeven. Het is allemaal weg, alles is vergeten.”

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Tina Turner en Ike Turner, een explosieve combinatie. © EPA

Medische problemen

In 1986 liep Turner alsnog de man van haar leven tegen het lijf: Erwin Bach, een Duitse platenbaas. ,,Ik denk dat ik echt gemaakt ben om van iemand te houden,” zegt ze daarover. ,,Ik was een vrije vrouw, vrij om te kiezen. En ik koos voor Erwin.” Nadat ze 27 jaar samen waren, trouwde het koppel in 2013 op het terrein van hun Zwitserse Chateau. Het leeftijdsverschil tussen Tine en Erwin is 16 jaar, maar ze zijn nog steeds gelukkig samen. ,,Er is niets waardoor ik het gevoel krijg dat ik er piekfijn moet uitzien. We zijn die fase voorbij. We voelen ons comfortabel in onze huid en, nog belangrijker, comfortabel bij elkaar.”

Hun liefde hield ook stand toen de zangeres werd getroffen door allerlei medische problemen. In 2013, kort na hun huwelijksreis, kreeg Tina een beroerte en moest ze weer leren lopen. Ze streed ook lang tegen darmkanker, maar genas van de ziekte. In 2017 had Tina een niertransplantatie nodig en wederhelft Erwin stond erop haar donor te zijn. ,,Nadat ik mij realiseerde dat hij serieus was, moest ik even gaan liggen. Ik dacht: ‘misschien houdt hij wel écht van mij’”, vertelt ze. ,,Ik heb altijd een angst gehad voor niet geliefd te zijn. Het kostte dus heel veel moeite om dat toch te geloven.”