Verslaggever Arnold Karskens van Ongehoord Nederland afgevoerd bij demonstratie

Arnold Karskens, voorzitter van aspirant-omroep Ongehoord Nederland, is gistermiddag bij de demonstratie gisteren op het Museumplein in Amsterdam opgepakt en afgevoerd door de politie. Karskens deed verslag van de demonstratie tegen de coronamaatregelen, iets dat hij al vaker heeft gedaan. Tegen NH Nieuws zegt een politiewoordvoerder dat het gaat om een ‘ongelukkige samenloop van omstandigheden’.

Karskens filmde en interviewde demonstranten, ook nadat de meeste demonstranten waren vertrokken. Op beelden die hij zelf maakte met zijn smartphone is te horen dat een ME’er zegt dat hij van de pelotonscommandant mee moet komen.

De verslaggever had een officiële politieperskaart van journalistenvakbond NVJ bij zich en toonde die ook aan de agenten. Met zo’n perskaart mogen journalisten hun werk doen in door de politie afgezette gebieden. ,,Ondanks het feit dat ik dus een officiële politieperskaart heb, moet ik mee met de bus”, zei Karskens. ,,Dit lijkt heel erg op Oost-Europese toestanden. En in landen waar ik wel meer heb gewerkt. De persvrijheid in Nederland is tanende.”

Een woordvoerder van de politie zegt tegen NH Nieuws dat Karskens was terechtgekomen in de groep van demonstranten die een zogeheten sit down deed toen de politie ingreep. Het zou niet duidelijk zijn geweest dat Karskens een journalist was. ,,Er is heel vaak gevraagd om het terrein te verlaten, er waren heel veel waarschuwingen gegeven, als hij er dan tussen blijft zitten neemt hij zelf ook een risico”, zegt de woordvoerder. Volgens haar gold de vordering om te vertrekken ook voor journalisten met een perskaart. Wel is Karskens na de rit met de bus vrijgelaten. Anders dan andere demonstranten is hij niet officieel aangehouden.

Ongehoord Nederland - dat met 53.000 leden de eerste stap heeft genomen om een plek te krijgen in het omroepbestel - noemt de handelswijze van de politie in Amsterdam ‘een grove schending van zijn journalistieke vrijheid’ en beraadt zich op verdere stappen. Thomas Bruning, secretaris van de Nederlandse Vereniging van Journalisten, zegt op Twitter: ‘Politie Amsterdam, een journalist met een perskaart oppakken is absoluut niet de bedoeling’.

