Vertrouwde avond Vrienden van Amstel met bijzondere duetten

Bovendien toonde VVAL zich vernieuwend met een podium dat de zaal in de lengte in twee stukken verdeelde. Die opzet werd bovendien handig uitgespeeld. Door aan weerszijden van het podium 30 meter hoge en 70 meter lange gordijnen op te hangen, werd Ahoy opgedeeld in twee intieme ruimten, waarmee de bands Di-Rect en Chef’Special bij de opening wel raad wisten. Zo zag alleen de zuidkant van de hal Marcel Veenendaal door het gordijn komen om a capella Young Ones te zingen en was Joshua Nolet van Chef’Special alleen voor noord te zien terwijl hij Peculiar opvoerde.