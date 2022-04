Vertrouwen in Oranjes naar dieptepunt: nog slechts 56 procent voorstander van monarchie

Uit onderzoek van het televisieprogramma EenVandaag onder het eigen opiniepanel, blijkt dat het vertrouwen in het koningspaar flink is gekelderd. Nog slechts 54 procent van de ondervraagden zegt vertrouwen te hebben in koning Willem-Alexander, tegen 63 procent vorig jaar. Voor de coronacrisis lag dit percentage nog ruim boven de 80 procent.

In Máxima heeft nog 61 procent van de Nederlanders vertrouwen, tegen 69 procent in 2021. Nooit eerder, ook niet voor de troonswisseling in 2013, hadden zo weinig mensen vertrouwen in Willem-Alexander en Máxima.

Coronatijd

Veel van de ondervraagden hebben nog altijd moeite met het handelen van het koningspaar in coronatijd, stelt Gijs Rademaker van het opiniepanel. ,,Zoals de vakantie naar Griekenland in oktober 2020, maar ook het verjaardagsfeestje van prinses Amalia, waar te veel gasten voor werden uitgenodigd. De ophef in de media daarover vindt 69 procent van ons opiniepanel terecht.’’

Een meerderheid vindt het inkomen van de Oranjes en de vergoeding voor personeel en onkosten te hoog. Rademaker: ,,Dat vinden mensen al langer, maar de onvrede daarover verdiept door de incidenten in coronatijd. Deze elementen opgestapeld voeden een beeld van een koning die niet aanvoelt wat er speelt in de samenleving.’’

Positief

Toch zien de leden van het panel ook positieve ontwikkelingen. Over de opvang van Oekraïense vluchtelingen op het Oude Loo is 69 procent positief en dat prinses Amalia besloot haar toelage de komende jaren nog terug te storten juicht 88 procent van de ondervraagden toe.

Gevraagd naar tips om het vertrouwen in de monarchie te verbeteren, reageerde het panel uiteenlopend. Zo adviseren ze de Oranjes ‘beter na te denken over wat de gevolgen van je acties zijn voor de gewone man. En als je dat niet kunt, verzamel dan goede critici om je heen’. Andere tips luiden: Meer zichtbaar zijn, wat geld inleveren en een andere tekstschrijver in de arm nemen, die meer in gewone taal formuleert.

