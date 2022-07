Vervroegde stoelendans om FM-zetels: moet je nu je radio opnieuw instellen?

Wat is het ‘probleem’?

Er is te weinig ruimte op de FM-band om naast de publieke zenders alle geïnteresseerde commerciële zenders toe te laten. Daarom heeft de overheid, die erover gaat, begin deze eeuw negen denkbeeldige stoelen (officieel kavels) neergezet voor commerciële radiostations. In 2003 zijn die bij een veiling vergeven en inmiddels zijn de stoelzittingen flink versleten; er is nooit meer iets veranderd. Dezelfde stations (hoewel soms veranderd van naam of eigenaar) zitten er bijna twintig jaar later nog.