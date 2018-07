Verwarring over gespierde torso van presentator Martijn Krabbé

Presentator Martijn Krabbé (50) heeft voor de nodige verwarring gezorgd met een Instagramfoto waarop te zien is hoe hij met een gespierde torso poseert voor een hotelkamerraam in New York. Volgens de RTL4-coryfee heeft hij zijn imposante fysiek te danken aan dagelijks drie keer opdrukken en twee buikspieroefeningen. ,,En een glas bourgogne helpt ook'', zo benadrukt hij.

Krabbé wordt op het sociale medium overladen met complimenten voor wat sommige typeren als 'een goddelijk lichaam'. ,,Wauw Martijn, wat zie je er goed uit'', constateert iemand. Weer een ander gebruikt lovende woorden als 'hot' en 'lekker ding'. Maar er zijn ook twijfelaars die menen dat het kiekje van Martijn gemanipuleerd is. Zoals zanger Charly Luske. Hij vraagt zich af of de afgetrainde body van Krabbé echt is. De presentator antwoordt gevat op die opmerking. ,,Zeker wel! En ik kan je ook het wodka-dieet van harte aanbevelen. Dat scheelt vier dagen (trainen, red.) per week.'' En: ,,Ik reken mijn opgeblazen zelf goed.''

Hoewel de waarheid in de Instagram-discussie vooralsnog in midden blijft, verzekert Martijn Krabbé's dochter Jasmijn (12) dat het lijf van haar op de foto zwoel kijkende vader niks anders dan de realiteit is. ,,Mijn papa is gespierd en heeft het allemaal zelf gedaan'', schrijft ze. ,,Dus voor alle haters: ga zelf elke dag rennen, naar de gym en op dieet blijven.''

In februari dit jaar ontstond ook al een discussie op sociale media over het uiterlijk van Martijn Krabbé. Tijdens het presenteren van een voorronde van The Voice of Holland raakten twitteraars niet uitgepraat over het ietwat 'opgeblazen' voorkomen van de presentator. Hij werd, vooral vanwege zijn outfit op dat moment, vergeleken met de Noord-Koreaanse Kim Jong-un en de voor cocaïnesmokkel veroordeelde oud-quizmaster Frank Masmeijer. Krabbé, die bekend staat als fanatiek hardloper maar ook bourgondiër, heeft ook toen niet gereageerd op alle commotie.

Fijne #vaderdag voor allemaal! ❤️ Een foto die is geplaatst door null (@martijn_krabbe) op 17 Jun 2018 om 1:25 PDT

Grazie mille. @risto_enoteca_pepenero Een foto die is geplaatst door null (@martijn_krabbe) op 23 May 2018 om 14:40 PDT