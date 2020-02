Verwisselde de Mol kaarten of enveloppen buiten beeld?

interview Vaderschap is ‘by far de heftigste shit’ die Diggy Dex heeft meegemaakt

12:00 Zijn carrière als Diggy Dex is al twintig jaar ‘een diesel die altijd wel doordendert’, zegt Koen Jansen (39) zelf. Maar de laatste jaren zoeft de Amersfoorter toch echt een stuk harder door muziekland. Net bijgekomen van twaalf avonden De Vrienden van Amstel Live! kondigde de chansonrapper zijn grootste soloshow ooit aan: 26 september in Afas Live. Een gesprek over het ambacht liedjes maken, rappen versus zingen en ouderschap. ,,Vader zijn is by far het heftigste dat ik heb meegemaakt.”